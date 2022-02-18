В Калмыкии решено возобновить плановую медпомощь и вернуть детей в школы

В Калмыкии возобновят плановую медпомощь и вернут детей в школы. Фото: аккаунт Бату Хасикова в соцсети Инстагам

В Калмыкии принято решение постепенно возобновить оказание плановой медицинской помощи и вернуть школьников к очной форме обучения. Об этом сообщил в своем аккаунте Инстаграм глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Принятие такого решения связано с уменьшением роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, улучшились ситуации по гриппу и ОРВИ.

По словам главы региона, в скором времени будет возобновлена плановая амбулаторная помощь взрослым и детям. В несколько этапов откроются отделения стационарной помощи в республиканской больнице и детском медицинском центре имени Манджиевой.

А также школьники всех классов вернутся к обучению в очной форме.

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Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.