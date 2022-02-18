В Ростовской области мужчина до смерти избил своего приятеля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аксайском районе 43-летний местный житель до смерти избил своего приятеля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователям удалось выяснить, что в ноябре 2020 года обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился со своим 55-летним знакомым. В порыве гнева злоумышленник бросился на своего оппонента с кулаками и нанес ему множественные удары руками и ногами в по голове. Пострадавшего госпитализировали медики скорой помощи, но несмотря на все их усилия, мужчина скончался в больнице. А обвиняемого удалось задержать и заключить под стражу.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в следственном комитете.

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