Ростовчан ожидают теплые, но дождливые выходные

В Ростове ожидаются теплые и дождливые выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на выходных будет стоять теплая, но дождливая погода. Об этом рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Согласно прогнозам, в субботу, 19 февраля, температура воздуха ночью будет опускаться до +3...+4 градусов. А в дневные часы столбики термометров будут достигать отметки в +7 градусов. Ночью и ранним утром возможен дождь, а днем синоптики обещают солнечную и ясную погоду. Ветер в течение дня будет постоянно менять направление. Временами его порывы будут достигать 5-9 метров в секунду.

В воскресенье, 20 февраля, погода весь день будет пасмурной, но дождь пойдет только к вечеру. Утренняя температура воздуха будет составлять +4...+5 градусов. А днем воздух будет прогреваться до +6...+7 градусов. В сравнении с субботой значительно усилятся порывы ветра - они будут достигать 12-14 метров в секунду.

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