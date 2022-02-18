На праздники в марте из Ростова в Розу Хутор пустят дополнительный поезд

Из Ростова в Розу Хутор на мартовских праздниках отправится дополнительный поезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Ростова в Розу Хутор отправят дополнительный поезд на мартовских праздниках. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Поезд с номером 18/17 будет отправляться со станции Ростов-Главный. Стоит отметить, что он будет иметь прицепные вагоны сообщением Ростов – Адлер.

Отправление из Ростова запланировано на 5 марта в 21:35. Прибывать в Розу Хутор он будет 6 марта в 10:52. В пути он будет останавливаться на станциях Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста и Адлер. Из Розы Хутор поезд отправится 8 марта в 17:55 и прибудет в донскую столицу 9 марта в 08:16.

- Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте компании в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра: 8 (800) 775-00-00, - отметили в ведомстве.

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