По-весеннему теплая погода будет стоять в Ростове до 23 февраля

Ростовчан ожидает потепление на следующей неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на следующей неделе ожидается значительное потепление. Погода будет стоять практически весенняя. Об этом сообщили местные синоптики. Воздух до главного мужского праздника начнет прогреваться до +14 градусов Цельсия.

Небольшое потепление ожидает Ростов уже с понедельника. В первый рабочий день недели воздух уже прогреется до плюс восьми градусов. Но в этот же день начнутся и проливные дожди, которые практически непрерывно будут лить до самого четверга.

Во вторник температура воздуха уже будет составлять +12 градусов. в среду потеплеет до +14 градусов. А затем столбики термометров снова начнут опускаться и наступит похолодание.

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Воздух будет прогреваться до +7 градусов.