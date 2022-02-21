Капремонт скульптуры погибшим в Великую Отечественную войну воинам будет стоить 938 тысяч рублей

В Ростовской области отремонтирую памятник воинам ВОВ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области произведут капитальный ремонт скульптуры, установленной в честь воинов, павших в годы Великой отечественной войны. На эти нужды планируется потратить 938 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен сельским Домом культуры Рыбасовского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 28 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет, согласно тексту документации, выполнить "капитальный ремонт малой скульптурной формы - воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", расположенной на ул. Центральная, №2-а, в хуторе Маяк Ростовской области.

Финансирование работ будет осуществляться из федерального, регионального и местного бюджетов. Все работы необходимо выполнить до 30 июня.

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