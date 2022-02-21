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Общество21 февраля 2022 6:05

В Ростовской области в последнюю неделю зимы будет тепло и ясно

Воздух будет прогреваться до +14 градусов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове будет тепло и солнечно.

В Ростове будет тепло и солнечно.

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области в последнюю зимнюю неделю будет тепло и солнечно. Об этом рассказали синоптики донского Гидрометцентра.

В понедельник, 22 февраля, на улице будет тепло и осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +10 градусов. Вторник и среда будут самыми теплыми на этой неделе. Хотя погода в эти дни обещается пасмурная, но столбики термометров в дневные часы подскочат до отметки в +14 градусов. Ночью температура упадет до +1...+7 градусов.

Но уже к концу недели немного похолодает. За окном будет переменная облачность, но осадков по-прежнему ожидать не стоит. Ночью температура воздуха будет составлять +3...+5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +9 градусов.

Порывы ветра будут довольно небольшими. Максимально они будут достигать семи метров в секунду.

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С 14 по 20 февраля будет тепло и солнечно в Ростовской области.

Плюсовая температура продержится до конца недели.