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Общество21 февраля 2022 11:55

Автомобиль скорой помощи приобретет ЦРБ Куйбышевского района

На него потратят почти 4,3 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Куйбышевская ЦРБ купит автомобиль скорой помощи

Куйбышевская ЦРБ купит автомобиль скорой помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная районная больница Куйбышевского района запланировала приобрести автомобиль скорой помощи. На эти нужды планируется потратить около 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет осуществить поставку автомобиля скорой медицинской помощи, который будет оснащен по последнему слову техники.

Финансирование будет осуществляться из регионального и федерального бюджетов. Поставку необходимо осуществить в течение 75 дней с момента заключения контракта.

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