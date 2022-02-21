В Ростовской области беженцев начали заселять в общежития вузов

Шахтах переселенцам полностью отдали одно общежитие на 600 мест Фото: Ксения Вахрушева

В Ростовской области беженцев из ДНР и ЛНР начали заселять в общежития вузов, сообщает портал «Город N».

По данным издания, места для людей выделили ДГТУ, РГЭУ (РИНХ) и РГУПС. Так, например, Донской государственный технический университет в Ростове-на-Дону заселил 138 человек, а в Шахтах этот вуз полностью отдал переселенцам одно общежитие на 600 мест.

Ранее власти сообщили, что на Дону людей приняли в 99 пунктах временного размещения. Там к утру 21 февраля находились уже 6 тысяч человек, в том числе около половины детей. Всего же за прошедшие сутки через границу пропустили 21 тысячу человек, днем ранее - 30 тысяч. Сейчас беженцам уже начали выплачивать по 10 тысяч рублей.

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