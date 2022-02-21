В Ростовской области на содержание одного беженца в сутки тратят 800 рублей

В пунктах временного размещения находятся уже 6 тысяч человек Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Ростовской области на организацию проживания и питания одного переселенца из Донбасса тратят 800 рублей в сутки. Остальные расходы - благотворительная помощь. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказали в пресс-службе правительства региона.

- Для оперативности финансирования временно привлекаются средства резервного фонда областного бюджета, в последующем их должны возместить из федеральной казны. По нормативам на проживание и питание одного человека предусмотрено 800 рублей в сутки. Остальные возможные расходы покрываются за счет благотворительной помощи, - сообщили власти.

По состоянию на утро 21 февраля, в пунктах временного размещения находятся уже 6 тысяч человек, половина из переселенцев - дети. К слову, некоторые ребята уже с сегодняшнего дня должны были пойти в донские школы. Новые ученики сейчас проходят медосмотры.

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