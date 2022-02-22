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Общество22 февраля 2022 4:00

В хуторе Сулинском за 2,4 миллиона отремонтируют памятник погибшим героям Великой Отечественной войны

Деньги выделят из федерального, регионального и местного бюджетов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области отремонтируют еще один памятник

В Ростовской области отремонтируют еще один памятник

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом еще одного памятника солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На эти нужды планируется потратить более 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Лукичевского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 28 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет произвести капительный ремонт памятника, воздвигнутого в память о погибших в годы Великой Отечественной войны солдатах. Он располагается на углу улицы Центральной и переулка Паркового в хуторе Сулинском Милютинского района.

Финансирование будет осуществляться из федерального, регионального и местного бюджетов. Все работы необходимо окончить до 1 сентября.

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На ремонт памятника в хуторе Новая жизнь потратят более 749 тысяч рублей.

Деньги будут выделены из областного и местного бюджетов.