В Ростове местный житель попался на новую уловку мошенников

В Ростове появилась новая схема мошенничества Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчан предупредили о новом способе мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Со слов полицейских, сейчас злоумышленники стали присылать подставные фотографии людей, которые должны прийти под видом курьера, которому необходимо будет передать деньги, что поможет «защитить» свой банковский счет.

Один из местных жителей уже пострадал от подобной схемы. Ему позвонил мошенник, представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что по счету мужчины зафиксированы подозрительные операции. Настойчивый злоумышленник звонил потерпевшему на протяжении пяти дней и предлагал оформить кредит. Ростовчанин сломался под натиском, после чего ему сказали, что к нему должен приехать курьер, который привезет необходимые документы для подписи и заберет кредитные деньги.

Но только через четыре дня мужчина понял, что его обманули. Он подал заявление в районный отдел полиции. Общая сумма причиненного ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления, - отмечается в сообщении.

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