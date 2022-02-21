В Ростовской области реконструкцию Южного подъезда завершили уже более чем на 70%

В Ростовской области заканчивается строительство Южного подъезда к Ростову. Фото: ФКУ Упрдор

В Ростовской области подходит к концу реконструкция Южного подъезда. В настоящее время готовность составляет уже более 70%. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Открыть эту дорогу планируется уже в ближайшее время, что на год раньше запланированного срока. На участке от Мегамага до развязки на Краснодар и Батайск машины смогут ехать по восьми полосам.

В настоящее время на левой части пойменного моста уже уложен асфальт и установлено барьерное ограждение и фонари. Именно все это и позволило в декабре 2021 года перенаправить сюда весь поток транспорта и продолжить строительство правой половины. На данный момент там смонтировано уже порядка 28% балок.

Кроме того, продолжается разборка старого моста. На разворотной эстакаде на четвертом километре собраны и смонтированы металлические пролеты, а также на 67% завершено бетонирование монолитной железобетонной плиты. На месте строящейся развязки возведены три опоры из пяти планируемых и смонтирована половина балок будущего путепровода для нового съезда Краснодар – Батайск. Это позволит избавиться от опасного левого поворота. Стоит отметить, что близятся к завершению и работы по строительству правых полос участка с 6 по 7 км – тоже в составе развязки.

- Идет расширение до восьми полос основного хода дороги. В ближайшее время закончим работы по устройству водоотвода и линии освещения. Движение транспорта идет по четырем полосам правой стороны дороги. Общая готовность объекта реконструкции составляет 71,3 %, - сообщил в ходе рабочего совещания главный инженер ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Дмитрий Макаров.

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