После проверок прокуратуры в Гуково ликвидировали две стихийные свалки

В Ростовской области ликвидировали две свалки Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Гуково ликвидировали две стихийные свалки на улицах Ботанической и Милицейской. Такие меры были приняты только после проверок прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что именно на этих улицах были свалки твердых коммунальных и строительных отходов. Но Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства никаких мер по их ликвидации не предпринимала.

Прокуратура внесла директору учреждения представление. После его рассмотрения виновник был привлечен к дисциплинарной ответственности. Свалки незамедлительно были ликвидированы и территорию уже привели в надлежащий вид.

- Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности по статье Областного закона «Об административных правонарушениях» за нарушение правил благоустройства территорий, - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донской столице ликвидировали восемь свалок после проверки прокуратуры.

Территорию уже привели в надлежащее состояние.