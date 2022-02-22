Донское Минприроды купит четыре легковых автомобиля за 3,6 миллиона рублей

В Ростовской области Минприроды купит новые автомобили Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области Минприроды приняло решение купить легковые автомобили . На его приобретение планируется потратить более 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 25 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему нужно будет осуществить поставку четырех легковых автомобилей, соответствующих всем необходимым требованиям.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. А поставку транспортных средств нужно будет осуществить до 1 июня.

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