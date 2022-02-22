В Ростовской области для ускоренного оформления выплат беженцам привлекли новых специалистов

Увеличить количество работников на оформлении заявок потребовал губернатор. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области к оформлению выплат для беженцев привлекли дополнительных специалистов - всего около полутора десятка сотрудников из разных ведомств. Это должно помочь при работе с большим потоком обращений, решили 22 февраля на совещании в региональном правительстве.

- Возросло число заявлений от граждан из ДНР и ЛНР, которые разместились у своих родственников, а не в ПВР. Кроме того, в регион прибыли воспитанники 23 детских учреждений: 7 детских домов, а также приютов, школ-интернатов, коррекционных школ. Для оформления выплат на несовершеннолетних требуется особый порядок, - пояснили власти.

Увеличить количество работников на оформлении заявок потребовал губернатор Василий Голубев. Глава региона напомнил, что от оперативной работы со списками зависит скорость перечисления средств.

- При оформлении необходимо максимально исключить ошибки и неточности. Нужно ускорить оформление и начисление выплат людям. Объем работы предстоит огромный, и он будет только возрастать. В каждом муниципалитете требуется укрепить службы соцзащиты для формирования первичных документов по выплатам материальной помощи, - потребовал Василий Голубев.

По состоянию на 12:30 22 февраля, выплаты по 10 тысяч рублей уже получили более 2,3 тысячи беженцев.

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