В Калмыкии начался шестой региональный чемпионат WorldSkills Russia

В Калмыкии проходит чемпионат WorldSkills Russia Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Элисте дан старт шестому региональному чемпионату "WorldSkills Russia". Его открытие прошло 21 февраля на семи конкурсных площадках. Одна из них располагается в Калмыцком государственном университете, еще шесть базируются в образовательных организациях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования и науки.

Организатором мероприятия является само ведомство. А поддержку осуществляет правительство Калмыкии. Чемпионат будет проходить по 27 компетенциям. В 19-ти из них будет принимать участие молодежь в возрасте от 16 до 22 лет, еще в трех будут состязаться подростки 12-16 лет, а в пяти последних посоревнуются люди возрастной категории 50+.

- Деловая программа чемпионата предусматривает серию круглых столов, практико-ориентированных и проектных семинаров, различных мастер-классов, организованных Минобрнауки РК, Калмыцким республиканским институтом повышения квалификации работников образования, профессиональными образовательными организациями региона, - рассказали в ведомстве.

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