После главного мужского праздника ростовчан ожидает похолодание

В Ростове ожидается похолодание после 23 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове после Дня защитника отечества ожидается значительное похолодание. Об этом сообщили синоптики местного Гидрометцентра.

В праздничный день воздух может прогреться до +16 градусов. Ветер будет не особо сильным. Его порывы временами будут достигать 5-6 метров в секунду. Погода обещает в этот день быть солнечной и осадков не ожидается.

Но уже начиная с четверга, температура начнет снижаться, а погода вслед за этим испортится. Столбики термометров в дневные часы будут замирать на отметке в +6 градусов. Есть вероятность дождя во второй половине дня. Но они будут кратковременными и не обильными.

К ночи температура и вовсе может упасть до -1 С. Лужи замерзнут и образуется гололёд. А в пятницу, 25 февраля, в Ростове снова потеплеет до +11 С.

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