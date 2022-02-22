Калмыкия направила в Ростовскую область помощь для беженцев

Калмыкия отправила гуманитарную помощь в Ростовскую область. Фото: пресс-служба главы Калмыкии

Калмыкия направила в Ростовскую область гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе главы Республики Калмыкия.

В сборе материальной помощи поучаствовали предприниматели и неравнодушные местные жители. В общей сложности было собрано 20 тонн товаров первой необходимости и продуктовых наборов. Туда вошли рис и тушенка от калмыцких производителей, детское питание, бытовая техника, обогреватели и сетевое оборудование. Объем составил около 200 ящиков, в каждом ящике по 36 банок тушенки.

- В нашей республике была сформирована колонна гуманитарной помощи в поддержку жителей Донбасса. Ведь среди беженцев много детей, много женщин, которые испытывают большие трудности. Нужно сказать им, что мы вместе и мы своих не бросаем, - сообщил уполномоченный от КРО партии «Единая Россия» по сбору и доставке гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик Байир Путеев.

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Из-за потока заявок работу с документами ведут почти в круглосуточном режиме.