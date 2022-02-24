В Ростовской области произведут капитальный ремонт памятника погибшим воинам

В Ростовской области отремонтируют еще один памятник погибшим воинам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области запланировали произвести капитальный ремонт памятника, установленного в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. На эти нужды планируется потратить более 504 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Николо-Березовского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 28 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет произвести капитальный ремонт памятника погибшим воинам в хуторе Антоновка, Милютинского района Ростовской области. Рабочие выполнят специализированные строительные работы.

Финансирование будет осуществляться из федерального, областного и местного бюджетов. Все работы необходимо окончить к 1 сентября.

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Деньги выделят из федерального, регионального и местного бюджетов.