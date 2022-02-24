В Ростове будет ограничено движение на семи городских улицах

В Ростове ограничат движение из-за ремонта дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове до середины лета ограничат движение на семи городских улицах. Об этом сообщили в местном департаменте автомобильных дорог и дорожного движения.

Ограничения будут действовать с 1 апреля по 15 июля. Они связаны с проведением ремонта дороги.

Проехать нельзя будет по улице Коммунаров (от пер. Кривошлыковский до пер. Шахтинский), пр. Шолохова (от пр. Театральный до пр. Шолохова, 183), ул. Сурикова (от ул. Вересаева до ул. Щаденко), ул. Вересаева (от ул. Щедрина до ул. Сурикова), ул. Щедрина, ул.Щаденко и ул. 50-летия Ростсельмаша (от ул. Страны Советов до пл. СИТО и от пл. СИТО до ул. Вятская).

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