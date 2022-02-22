Из-за строительства газопровода в центре Ростова ограничили движение

В Ростове ограничили движение в центре города
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове было ограничено движение в центре города. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и дорожного движения.
Как отметили в ведомстве, ограничения связаны со строительством подземного газопровода. Действовать они будут на протяжении месяца. Они вступили в силу 20 февраля, а закончить все работы необходимо к 21 марта.
Ограничение действует на улице Темерницкой в районе дома № 54, это пересечение улицы Темерницкой и переулка Семашко.
Водителей предстоит заранее продумать пути объезда этого участка.
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Такое решение приняли из-за строительства подземного газопровода.