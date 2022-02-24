В Ростовской области местного жителя отправят на скамью подсудимых за убийство сожительницы

В Ростовской области мужчину осудят за убийство сожительницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 44-летнего местного жителя заподозрили в убийстве своей сожительницы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что вечером 2 августа мужчина, будучи дома в нетрезвом состоянии, поссорился со своей 51-летней сожительницей. В порыве гнева он схватил нож и несколько раз всадил его в шею своей оппонентки. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Злоумышленник был задержан правоохранителями. Позже стало известно, что он состоит на учете у врача-нарколога. Затем мужчину заключили под стражу.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

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