В Ростове Lada Granta сбила 15-летнего пешехода

В Ростове автомобиль сбил 15-летнего парня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове школьник пострадал в аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 24 февраля, около половины десятого вечера. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta на улице Мечникова в районе дома №134 сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После аварии шофер скрылся с места ДТП.

Школьник получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали медики, прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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