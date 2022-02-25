В Таганроге вспыхнул обувной склад

В Таганроге загорелся обувной склад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обувной склад загорелся в Таганроге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 24 февраля, около одиннадцати часов утра. На Поляковском шоссе вспыхнул обувной склад. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено пять квадратных. Локализовать возгорание удалось в 11:20, а уже через четыре минуты огонь был полностью потушен. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причиной возгорания специалисты назвали несоблюдение техники безопасности.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео масштабного пожара на складе в Таганроге.

Пожарные продолжают бороться с огнем.