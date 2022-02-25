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Общество25 февраля 2022 12:13

На восстановления памятника Боевой Славы в донском хуторе потратят около 1,8 миллиона рублей

Все работы необходимо выполнить до 1 сентября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области отремонтируют еще один памятник солдатам

В Ростовской области отремонтируют еще один памятник солдатам

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области восстановят памятник Боевой Славы в одном из местных хуторов. На эти нужды планируется потратить около 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен Нижнежуравским сельским Домом культуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 14 марта. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему предстоит произвести восстановление памятника Боевой Славы участникам Великой Отечественной войны, расположенного в хуторе Нижнежуравский Константиновского района Ростовской области.

Источник финансирования в документации не значился. Все работы необходимо выполнить до 1 сентября.

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Деньги выделят из федерального, регионального и местного бюджетов.