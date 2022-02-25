В Ростовской области собираются завершить основную работу по приему беженцев

Сейчас в донских ПВРах находятся 6203 человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в ближайшие выходные собираются завершить основную работу по приему беженцев. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- Завершится основная работа. В каждом отдельном случае, безусловно, будет оказана адресная помощь, - пояснили в ведомстве.

При этом пункты временного размещения в регионе продолжат принимать людей, добавили в МЧС. Сейчас в донских ПВРах находятся 6203 человека, из них 3182 - дети. Всего же по региону привели в готовность 175 пунктов общей емкостью более 12 тысяч посетителей.

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