В Ростове МФЦ начали оперативнее реагировать на обращения горожан

В Ростове МФЦ стали оперативнее реагировать на обращения горожан Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове ускорилась реакция МФЦ на обращения граждан. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Ранее из-за коронавирусных ограничений сильно возросла нагрузка на телефонные линии МФЦ. Для более оперативного реагирования приходилось подключать электронного помощника - он умеет распознавать и синтезировать речь человека, действовать в соответствии с репликами собеседника и заданным алгоритмом.

Сейчас «телефонный» робот обучен записывать на прием в МФЦ, информировать о режиме работы и адресах офисов. А также при помощи него можно отменить запись, узнать статус дела.

А также у ростовчан появилась возможность обращаться в МФЦ не только по телефону через официальный сайт, мобильное приложение или портал Госуслуг, но и через мессенджер Telegram. Чат-бот поможет горожанам записаться на прием, консультацию, выдачу документов, отменить талон, получить информацию о выданных талонах, статусе дела и режиме работы МФЦ.

- Самые востребованные сервисы МФЦ теперь работают круглосуточно и без участия специалистов, предоставление информации о статусе дела происходит в таком же режиме, а время ожидания заявителей при обращении по телефону снизилось, - написал Алексей Логвиненко.

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