В Ростовской области туристам рассказали, как вернуться домой при закрытом аэропорте Фото: Правительство РО

Власти Ростовской области рассказали о дальнейших действиях для задержавшихся в регионе туристов. У гостей есть возможность вернуться домой в условиях закрытия аэропорта. Об этом в пресс-службе правительства Ростовской области.

При необходимости туристы могут воспользоваться железнодорожным транспортом. Для этого потребуется купить билеты на дополнительные поезда, которые запустили РЖД. Кроме того, есть вариант отправиться домой междугородним автотранспортом. Для уточнения всей необходимой информации нужно обратиться по номеру 8-863-303-21-12.

- На данный момент Федеральное агентство по труизму (Ростуризм) совместно с минтрансом РФ формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа на фоне временного закрытия ряда аэропортов. Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний, - отметили в ведомстве.

Для тех, у кого не получается вернуться домой, открыта горячая линия, на которую можно дозвониться по телефону 8-804-33-33-231.

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Обращаться за консультацией можно с 8 утра до 20 часов вечера.