В Калмыкии ищут уехавшего на катере мужчину

В Калмыкии ищут пропавшего мужчину Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Калмыкии уже десять дней не могут найти пропавшего без вести мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

38-летний Олег Валерьевич Очиров ещ 16 февраля уехал на катере на рыбалку около половины третьего дня из поселка Цаган-Аман. Рыбачить он собирался на Волге в районе протоки «Воложка» рядом с селом Ветлянка. После этого он перестал выходить на связь и до сегодняшнего дня его местонахождение остается неизвестным.

По словам родных, рост мужчины около 170-175 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет короткие рыжие волосы. Кроме того, у мужчины нет четырех передних верхних зубов. На момент исчезновения он был одет в зимнюю куртку цвета хаки, черную вязаную шапку черного цвета, зимние болоньевые брюки с подтяжками камуфлированного цвета и темные зимние ботинки. Серая лодка была сделана из дюралюминия без бортового номера с колпаком светло-бежевого цвета и красным бензиновым баком.

- Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении мужчины, необходимо сообщить по телефону отдела полиции МО МВД России «Яшкульский» 8 (84744) 9-16-07 или по телефону Единой службы спасения 112, - отмечается в сообщении.

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