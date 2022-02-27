В Ростове мужчина раскрутил гражданскую жену на 1,2 млн рублей

В Ростове мужчина обокрал свою сожительницу Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области мужчина обокрал свою гражданскую супругу и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что она стала жертвой мошенничества. По ее словам, гражданский супруг, с которым она была знакома не первый год, предложил сделать ремонт и предложил взять кредит в банке под залог квартиры. Женщина послушалась "мудрого" совета, а когда злоумышленник получил от нее деньги - 1,2 млн рублей, то перестал выходить на связь.

Полицейским удалось найти и задержать злоумышленника. К тому моменту он уже успел потратить деньги. Сейчас мужчина находится под стражей.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - отметили в полиции.

Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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