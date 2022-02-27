В Ростовской области мужчина доверился мошеннику и потерял все сбережения

В Ростовской области мужчина лишился сбережений после звонка мошенников Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области 45-летний мужчина лишился всех своих сбережений после звонка мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Дончанин обратился в Белокалитвинский отдел полиции и сообщил, что ему поступил звонок с неизвестного номера, молодой человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сказал, что на мужчину якобы оформлено несколько кредитов. Но потерпевший заверил злоумышленника в том, что он никаких кредитных договоров не заключал. Тогда лжесотрудник банка убедил, что надо оформить новый кредит, чтобы закрыть старые а затем полученные 1 214 500 рублей перечислить якобы на специальный резервный счет, названный мошенником. Мужчина выполнил все указанное и только потом понял, что его обманули.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - рассказали в полиции.

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