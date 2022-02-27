В Ростове чиновники изучили цены на значимые продукты

В Ростове проанализировали цены на социально значимые продукты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове власти провели мониторинг цен на социально значимые продукты. Его провели не не только в магазинах, но также на рынках и ярмарках. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Комиссия записывала наибольшие и наименьшие розничные цены на товары. Кроме того проверялось присутствие их на витрине.

Согласно данным проведенного мониторинга, цена на говядину колеблется от 399 до 550 рублей за килограмм, баранина стоит от 429 до 650 рублей. Также узнали стоимость свинины, курицы и мороженной неразделанной рыбы. Были также проанализированы цены на сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, соль, сахар-песок, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и крупу.

- Рис шлифованный в рознице стоит от 48,88 до 70 руб./кг, средняя цена - 59,66 руб./кг. Пшено реализуется по цене от 31,54 до 65 руб./кг, средняя цена - 52.86 руб./кг. Крупа гречневая - ядрица стоит от 60 до 97,9 рублей за кг, средняя цена - 86,15 руб./кг, - рассказал начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова Константин Тихонов.

В общей сложности были проанализированы цены на 24 социально значимых товара. Значимого роста цен обнаружено не было.

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Рассказываем, сколько стоят товары на рынках и в супермаркетах города.