В Ростовской области от коронавируса скончались еще восемь человек

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 29 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области снова увеличилось количество смертей от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от опасной болезни скончались еще восемь человек. Общее число летальных исходов возросло до 10 311. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины, 58, 60, 68, 81 года, и четверо мужчин - 50, 62, 73, 80 лет, - отмечается в сообщении.

Все умершие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Стоит отметить, что в тяжелом состоянии находятся еще 29 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни неустанно борются врачи.

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Общее количество летальных исходов достигло 10 303.