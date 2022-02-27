Власти Ростовской области создали канал для борьбы с фейками

В Ростовской области появился канал для борьбы с фейками Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Власти Ростовской области приняли решение создать Telegram-каналы для борьбы с распространяемыми фейками. Большая часть недостоверной информации сейчас связана со спецоперацией на Украине.

Ростовский канал получил название "Война с фейками. Ростов". Главной его задачей является недопущение распространения недостоверной информации, которая регулярно начала появляться в социальных сетях и рассылаться в мессенджерах. А некоторые СМИ начинают распространять эту информацию, чо может спровоцировать панику среди населения. Подобный канал есть и в Белгороде.

Напомним, что ранее Роскомнадзор уже публиковал предупреждения для СМИ о том, что недопустимо распространять непроверенную информацию. Речь идет о ситуации в ЛНР и ДНР.

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Подобная история уже происходила в 2017 году.