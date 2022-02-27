Пожилой любитель покурить погиб при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области пожилой мужчина погиб при пожаре
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области пожилой мужчина погиб при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 27 февраля, около половины первого ночи в поселке Матвеев Курган. Пожар вспыхнул в летней кухне во дворе на улице Кирова. Пожарных к месту происшествия вызвали испуганные соседи, когда заметили густой дым и почувствовали запах гари.
К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 16 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей были спасены несколько человек. Но 57-летнего мужчину спасти не удалось, он погиб от сильных ожогов.
Возгорание было локализовано в 00:29, а уже через пять минут огонь был полностью потушен. Причиной пожара специалисты назвали неосторожное обращение с огнем при курении.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - рассказали спасатели.
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Он получил сильные ожоги.