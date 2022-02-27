На трассе в Ростовской области при опрокидывании грузовика погиб мужчина

В Ростовской области водитель грузовика погиб в аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 февраля, около половины седьмого вечера на трассе М-4 Дон. По предварительным данным, у грузовика марки Volvo разорвалось колесо и транспортное средство с 49-летним водителем за рулем опрокинулось на встречную полосу.

В результате аварии погиб водитель грузового автомобиля. Он скончался от полученных травм на месте происшествия. Некоторое время после аварии движение на север осуществляется по обочине.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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