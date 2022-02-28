Мемориальный комплекс "Воинской Славы" отремонтируют в Ростовской области

В Ростовской области отремонтируют мемориал "Воинской Славы" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области будет отремонтирован мемориальный комплекс "Воинской Славы". На эти нужды планируется потратить более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Ильинского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 4 марта. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому будет необходимо выполнить капитальный ремонт Мемориального комплекса «Воинской Славы», расположенного в хуторе Кугейский Ильинского сельского поселения Егорлыкского района.

Финансирование будет осуществляться из федерального, регионального и местного бюджетов. Все работы необходимо выполнить до 30 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В селе Киселевка отремонтируют памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам.

На это будет потрачено более 2,1 миллиона рублей.