В Новочеркасске сгорел частный дом

В Новочеркасске загорелся частный дом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сгорел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 февраля, около одиннадцати часов утра в Новочеркасске. На улице Щорса загорелась веранда в двухэтажном частном доме. Пожарных вызвали соседи, заметившие густой дым.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено пять квадратных метров. Они эвакуировали четверых дончан. Локализовать возгорание удалось в 11:15, а а уже через две минуты огонь был полностью потушен. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Предварительной причиной назвали неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались девять человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в ведомстве.

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Местные жители помогали спасателям потушить здание.