На благоустройство улицы в станице Советской потратят более 34,5 миллиона рублей

В Ростовской области благоустроят дорогу в станице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В станице Ростовской области решено произвести благоустройство одной из улиц. На эти нужды планируется потратить более 34,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Советского района Ростовской области. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки на участие до 9 марта. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется благоустройством в станице Советской улицы Максима Горького в промежутке от улицы 40 лет Октября до улицы Лесхозная.

Финансирование будет осуществляться из федерального, регионального и местного бюджетов. Все работы должны быть окончены к 1 ноября.

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Выполнить работы необходимо до 31 августа.