Отключение света в Ростове-на-Дону 1 марта 2022 года: горожан ждут новые обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 марта 2022 года: в донской столице ожидаются массовые отключения электричества. Без света предстоит остаться жильцам сотен домов в разных районах города. Отметим, что электричества не будет на протяжении нескольких часов.

Ростовские энергетики отметили, что все отключения света плановые и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 1 марта, с 9 до 16 часов обесточат ул. Петрашевского 4823, 105/1, 36-48, 87-105; просп. Стачки 21, 21А, 23/8, 23/48; просп. Соколова 53/182.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Бодрая 1-19, 2-30; ул. Краснокурсантская 40-68; ул. Нариманова 39-67, 36-60; пер. Оренбургский 23-61, 42-62; пер. Кошевого 1-29, 2-20; пер. Ялтинский 1-21, 2-28; пер. Батумский 1-23, 2-26; ул. Днестровская 17-53, 20-54; ул. Пирогова 30-42, 29-39; ул. Катаева 194-240, 231-271; пер. Братский 85-89, 100-110; пер. Халтуринский 111-119, 170-190; пер. Островского 129-133, 110-122.

С 10 до 16 часов электричество отключат ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-90; ул. Мадояна 94Б, 94-110, 110/4, 110А, 137А; ул. Родниковая 6-40, 25-39; пер. Серебряный 7/18, 8/20.

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