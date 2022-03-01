Федеральный следственный комитет восстановит права многодетных семей и сирот в Ростовской и Курганской областях

Федеральный СК поможет донским многодетным семьям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи федерального следственного комитета помогут восстановить права многодетных семей города Новочеркасска, которые уже на протяжении нескольких лет не могут воспользоваться правом на бесплатный земельный участок, так как выделенные земли не отвечают необходимым требованиям. Там постоянно происходят потопы, нет совершенно никаких коммуникаций и дорог. Люди при этом продолжают платить налоги за участки. Следователи уже организовали проверку по факту происходящего. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Проблемы выявились в доме для сирот в селе Кетово Курганской области. В эксплуатацию его сдали только пять лет назад. Но нынешнее техническое состояние помещения вызывает опасения. По данному факту также проводится проверка

- Глава ведомства поручил руководителям следственных управлений по Ростовской области Хуаде А.Г., следственного управления по Курганской области Францишко Б.В. представить доклады. Ход процессуальных проверок и их результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - отметили в федеральной прокуратуре.

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