В Калмыкии местный житель отправится в психиатрическую больницу после убийства приятеля

В Калмыкии местного жителя отправят на лечение после убийства собутыльника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии 46-летнего местного жителя отправят на принудительное лечение после избиения до смерти своего собутыльника. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что 10 декабря около пяти часов вечера злоумышленник распивал спиртные напитки со своим приятелем на животноводческой стоянке вблизи поселка Гашун. Внезапно между ними разгорелась ссора и подсудимый бросился на своего оппонента с кулаками. Он ударил его по разным частям тела порядка 60 раз. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Злоумышленника удалось задержать. Но позже экспертиза установила, что в момент совершения преступления он не осознавал, что делает и ему необходимо пройти принудительное лечение в психиатрической больнице.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера, - отметили в ведомстве.

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Но в момент преступления мужчина не осознавал своих действий.