Отключение света в Ростове-на-Дону 2 марта 2022 года: нескольким районам города предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 2 марта 2022 года: ростовчан ожидают новые отключения электричества. Без света предстоит остаться жителям разных районов города. Возможности воспользоваться электроприборами у них не будет на протяжении нескольких часов.

Ростовские энергетики отметили, что все отключения света плановые и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 2 марта, с 9 до 13 часов электричество отключат на ул.Пацаева 7/1, 7/2, 9, 9в, 9/1; ул. Добровольского 3/3.

С 9 до 16 часов света не будет на просп. Стачки 23/48; ул. Петрашевского 36-48, 87-105, 48/23, 105/1; просп. Соколова 53/182.

С 9 до 17 часов обесточат ул. 2-я Володарского 156, 197-215, 164/7, 251; ул. Думчева 5, 5А, 6-8; ул. 1-я Круговая 92; ул. Кузнечная 248-338, 273-347; ул. Магнитогорская 176-196; ул. Минаева 41, 45; ул. Портовая 254-334; пер. 1-й Поселковый 7А, 30; пер. 2-й Поселковый 11-13; пер. Салютина 13; ул. Текучёва 39, 47-69, 98-138; 11-я улица 1-25, 6-40; 2-й переулок 20-42, 21-51; ул. Черепахина, 93-113, 72/16; ул. Скрыпника 27-37, 26-64; ул. Н. Ополчения 59-79, 32-110; пер. Приволжский 28-40, 11-15; 1-й переулок 39-45, 40-52; ул. Козлова 2-12, 1-15; ул. Нефедова 1-13, 2-18; ул. Зенитчиков 9-19, 10-20; пер. Конструкторский 1-3, 2; ул. Проезжая 3-9, 2; ул. Малюгиной 100, 131-145; ул. Филимоновская 93-111, 72-86; пер. Халтуринский 105-109, 152-168; ул. Грисенко 8-16, 8/62, 7-17; ул. Молодежная 62-78, 61-83; ул. Пугачева 26-46, 25-47; ул. Лихачева 4-12, 3-15; ул. Серова; ул. Шостаковича; ул. Сурикова; ул. Гнесина; пер. Грабаря; ул. Свиридова; ул. Садоводческая; ул. Саврасова; ул. Прокофьева; ул. Кабалевского.

С 13 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Пацаева 1, 3, 5, 6/1, 8; ул. Борко 3, 3/1, 3/2; пер. Яблоневый.

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