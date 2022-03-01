В Калмыкии местный житель получил условный срок за хранение наркотиков

В Калмыкии местного жителя осудили за хранение наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии осудили 37-летнего местного жителя за хранение наркотиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Стоит отметить, что при расследовании дела в отношении оператора стационарного поста весового контроля, которого обвиняли в получении денег от водителей грузовиков на посту «Весогабаритного контроля» были проведены 13 обысков. Они прошли в домах всех тех, кто мог быть причастен к преступлению. В результате одного из них 19 декабря дома у 37-летнего местного жителя обнаружилось наркотическое средство весом в 409 грамм и наркотическое средство с табаком общей массой в один грамм.

Следователи выяснили, где злоумышленник нашел куст, с которого оборвал листья и верхушки для дальнейшего изготовления наркотика. Мужчина своей вины отрицать не стал и рассказал, что принес все это домой, одну часть сложил в стеклянные банки, а вторую измельчил и смешал с табаком.

- В ходе расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, получено экспертное заключение о том, что содержимое в указанных банках является наркотическим средством, в крупном размере, - отметили в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно.

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