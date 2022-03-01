На Ростов надвигаются холода и снегопады

В Ростове ожидаются снегопады и дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики спрогнозировали ростовчанам надвигающиеся холода и снегопады. Об этом сообщили в местном Гидрометцентре.

Уже предстоящей ночью местных жителей ожидает мокрый снег и мороз. Причиной похолодания станет объединение двух циклонов - южного и атлантического. Приближающееся похолодание ростовчане уже ощутили, когда днем 1 марта поднялся сильный ветер.

3 марта по области пройдут дожди с мокрым снегом. Похолодание после этого продолжится, в субботу, 5 марта, снег возможен как ночью, так и днем, а в воскресенье воздух прогреется лишь до +1 градуса.

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