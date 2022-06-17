В 2022 году более 1 100 детей-сирот обеспечат в Ростовской области. Фото: Правительство РО

В Ростовской области власти приняли решение в нынешнем году обеспечить жильем 1 111 детей-сирот. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В сообщении отмечалось, что губернатор лично контролирует соблюдение сроков строительства и улучшение качества жилья. В настоящее время в регионе насчитывается 3 256 детей старше 14 лет, которым по закону положена квартира или частный дом. 1 250 из них уже являются совершеннолетними.

- Благодаря межведомственному взаимодействию министерств и четкому надзору работа по данному направлению ведется в регионе на должном уровне, - отметил Игорь Гуськов.

В нынешнем году на строительство жилья для детей-сирот было выделено 2,2 миллиарда рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

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