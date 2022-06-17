В донских МФЦ появилась возможность бесконтактной оплаты на портале "Госуслуги". Фото: Иван МАКЕЕВ

У посетителей донских офисов МФЦ появилась возможность производить бесконтактную оплату через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Донские МФЦ не только расширяют перечень предоставляемых услуг для населения, но и постоянно совершенствуют свои сервисы, чтобы жители Ростовской области максимально быстро и комфортно получали необходимые услуги, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Донской регион стал первым в стране с такой возможностью. Так, раньше для получения выписки из ЕГРН необходимо было оплачивать пошлину в банке или на почте, затем чек предоставлялся сотруднику МФЦ. Теперь можно зайти в раздел «Платежи» на «Госуслугах», отсканировать выданный оператором QR-код и оплатить.

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