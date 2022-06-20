Отключение света в Ростове-на-Дону 20 июня 2022 года: ростовчанам анонсировали новые обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 июня 2022 года: в городе ожидаются новые обесточивания. Электроприборами ростовчане не смогут воспользоваться на протяжении нескольких часов. Отключения ожидаются в разных районах города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В понедельник, 20 июня, с 9 до 13 часов свет отключат на ул. Варфоломеева 105-135, 150; пер. Гвардейский 42-44.

С 9 до 16 часов отключения ждут жителей на ул. Ленина 97, 97А, 99, 99А.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. В. Нольная 2-8, 2/59, 3-7; ул. Каяни 2-6,3-5; ул. Советская 57, 61, 63; ул. 2-я линия 4, 2/55; 1-я Майская 56; ул. Инициативная 2-14, 1-79; ул. Стальского 1-41, 2-76; ул. Лисичанская 2-32, 7-19; ул. Ногинская 1-25, 2-32; ул. Куприна 1-43, 2-46; ул. Фадеева 1-39, 2-36; ул. Писемского 1-29, 2-38; ул. Лескова 11-31, 18-32; ул. Гомельская 1-19, 2-18; ул. Алма-Атинская 33-59, 44-98; ул. Вересаева 1-99, 2-86; ул. Щедрина 1-31, 12-28; ул. Щаденко 1-33, 28-32; ул. Сурикова 1-33, 2-36; ул. Гикало 1-37, 2-30; ул. Щорса 11-31, 14-30; ул. Саранская 9-21, 12-26; ул. Минина 7-17, 8-18; ул. Камо 1-7, 2-14; пер. Лётный 1-7, 2-6; просп. Шолохова 258.

С 9 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать в Б/О «Восход», «Локомотив», «Ветерок», «Крылья», «Витязь», «Гипропласт», «Вектор» РТТУ, ул. Окружная 60-66.

С 10 до 12 часов без света предстоит остаться жителям ул. Волоколамская 1Б, 1/99, 4; ул. Шеболдаева 101.

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