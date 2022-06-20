В перевернувшейся на трассе под Ростовом иномарке пострадали четыре человека

В перевернувшейся на трассе под Ростовом иномарке пострадали три человека. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июня, около четырех часов утра в Волгодонском районе, на первом километре обхода Волгодонска. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, затем автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадали сам водитель, а также двое его пассажиров: 38-летний мужчина и две 28-летних женщины. Им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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